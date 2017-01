Pub

Cientistas inspiram-se no sistema imunitário do tubarão para criar uma droga que deverá ajudar no tratamento da Pneumonia Intersticial Idiopática

Cientistas australianos criaram uma droga que imita o sistema imunitário de um tubarão para o tratamento da Pneumonia Intersticial Idiopática, uma doença pulmonar incurável que provoca grandes dificuldades em respirar e a morte, também conhecida como fibrose pulmonar.

A droga AD-114 foi inspirada nos anticorpos presentes no sangue dos tubarões da família Orectolobidae e os investigadores da universidade La Trobe, em Melbourne, e da empresa de biotecnologia AdAlta esperam começar os testes em humanos no próximo ano.

Mick Foley, investigador da universidade La Trobe e diretor científico da AdAlta, afirmou que a AD-114 foi um sucesso nos testes iniciais com ratos, segundo a BBC. A droga imitou as principais características dos anticorpos do animal e atacou as células que provocam a doença.

Para chegar a este composto, os cientistas retiraram uma amostra de sangue de um tubarão Orectolobidae do aquário de Melbourne. Foley explicou, no entanto, que os testes não incluem a injeção do sangue deste animal no corpo humano, pois este acabaria por rejeitá-lo.

Até ao momento não há cura para a Pneumonia Intersticial Idiopática, apenas tratamentos para aliviar os sintomas que incluem dificuldades na respiração, tosse, cansaço e dores. Para os que sofrem desta doença, respirar vai-se tornando progressivamente mais difícil.

"Seria muito bom dizer um dia que alguém está vivo por causa daquele tubarão", disse Foley à BBC.

O investigador explicou ainda que a AD-114 poderá ser usada posteriormente no tratamento de outras doenças que provocam fibrose, como doenças do fígado e a degeneração da visão devido à idade.