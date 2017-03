Pub

Coro de Castanheira de Pera diz que maestro apenas foi afastado por ser homossexual e recusa-se a cantar

Os paroquianos de Castanheira de Pera estão revoltados com o afastamento do maestro do coro da igreja, decretado pela diocese de Coimbra. A população diz que João Maria, de 21 anos, foi expulso por ser homossexual e por duas vezes já protestaram na igreja.

"Eles não dizem, mas isto tudo é porque ele é "gay". Só depois de ele ter assumido é que começou a confusão", afirmou Piedade Oliveira, membro do coro da igreja ao Diário de Leiria. Por solidariedade ao jovem, o grupo coral vestiu-se de preto e recusou atuar nas últimas duas missas.

"Ele sempre foi um anjo branco na paróquia, e há cerca de meio ano para cá passou a ser o demónio. Até o proibiram de dar catequese", continuou Piedade Oliveira noutra entrevista ao Jornal de Notícias.

Segundo o Jornal de Notícias, as autoridades eclesiásticas argumentam que João Maria foi afastado das funções devido a um alegado desvio de dinheiro e a um desentendimento com o sacerdote. Os fiéis afirmam que a posição da igreja em relação ao maestro apenas mudou após João ter assumido uma relação homossexual.

"Desde que se tornou público que o João era homossexual passaram a implicar com tudo", continuou Piedade.

Em dezembro, o coro foi impedido de cantar na missa do galo "sem explicações plausíveis" e o maestro foi falar com o pároco. Houve um desentendimento entre os dois que foi depois reportado à diocese pelo padre. Em fevereiro, João foi "proibido de exercer o ministério da música sacra", conforme contou a paroquiana.

"Eles podem dizer o que quiserem, mas sabemos que tudo tem a ver com a homossexualidade e eles arranjaram essa justificação para não serem acusados de homofóbicos", continuou Piedade Oliveira ao JN.

O vigário-geral da diocese de Coimbra, padre Pedro Miranda, não respondeu à comunicação social, dizendo apenas que este "é um assunto interno da igreja, que será tratado localmente e não pelos jornais".