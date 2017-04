Pub

Mike Epps, rapper e ator, entrou num dos filmes da saga "A Ressaca"

Levar um canguru, com uma trela, para um palco em Detroit. À primeira vista parece uma má ideia. E foi. Mike Epps, conhecido ator e rapper, que entrou num dos filmes da saga "A Ressaca", cometeu a "proeza".

Num festival de comédia em Detroit, EUA, Mike levou para palco um canguru com uma trela, na passada sexta-feira. O animal, visivelmente assustado, acabou por agredir Epps com um "murro" na cara, com o ator/rapper a desaparecer do palco a correr.

O vídeo está a tornar-se viral, mas as reações nas redes sociais estão a ser de repúdio, relativamente à atitude de Mike Epps em relação ao animal.