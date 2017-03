Pub

Acidente aconteceu na freguesia de Morreira, Braga

Um homem morreu hoje depois de o automóvel em que seguia se ter despistado e caído por uma ravina na freguesia de Morreira, em Braga, cerca das 09:00, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores de Braga.

O óbito foi declarado no local.

"Ao que tudo indica o carro despistou-se, caiu por uma ravina e foi parar a um campo agrícola. Fomos chamados às 08:56", explicou a referida fonte, que não adiantou a idade da vítima mortal.

Segundo a mesma fonte, um bombeiro daquela corporação ficou ferido num dedo durante as operações de desencarceramento.

No local estiveram uma Viatura de Emergência Médica, a GNR, duas ambulâncias do INEM (uma para socorrer o bombeiro ferido) e o carro de desencarceramento dos Sapadores de Braga, com seis elementos.