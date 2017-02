Pub

O incêndio provocou ferimentos ligeiros em 20 pessoas, entre as quais 10 bombeiros e quatro crianças

O especialista em qualidade do ar Francisco Ferreira disse esta sexta-feira que houve uma subavaliação das concentrações de dióxido de enxofre resultantes do incêndio em Mitrena, uma vez que a unidade móvel da Agência Portuguesa do Ambiente estava avariada.

"Talvez tivéssemos tido capacidade de reagir mais cedo, se tivéssemos lá a unidade móvel, ou uma medição - não precisa de ser carrinha toda equipada -, um equipamento portátil que permita avaliar concentrações de dióxido enxofre [SO2] e não apenas de acidez no ar, que foi o que foi feito na terça-feira", afirmou.

Francisco Ferreira falava à agência Lusa a propósito de uma informação divulgada pelo jornal Público, que diz que a unidade móvel da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) avariou e, por isso, não pode ser usada no dia em que o incêndio deflagrou.

"Não tem que ser uma carrinha toda equipado, há alternativas que podem e devem ser pensadas para se intervir nestas situações", afirmou Francisco Ferreira, para quem a proteção civil agiu bem logo no dia do incêndio, mas o que falhou foi "o seguimento das concentrações [de SO2] na zona".

"A nuvem foi-se espalhando (...) e, na quarta-feira de manhã, o vento roda para leste (...) e o incêndio quase de certeza - olhando para as resultados - que também agrava e volta a haver emissões mais fortes de dióxido de enxofre e aí é que houve subavaliação", frisou.

Para Francisco Ferreira, as autoridades, guiando-se pelas medições nas estações fixas, não estavam a detetar valores elevados na rede de monitorização, o que só foi detetado na quarta-feira, altura em que em conferência de imprensa as autoridades de saúde emitiram alertas à população.

"As medidas que foram tomadas na quarta-feira à tarde deveriam ter sido tomadas na quarta de manhã (...). Sabendo que o incêndio não estava controlado, apesar de não haver dados que justificassem, era uma questão de prevenção", considerou Francisco Ferreira, que também é professor do Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Nova de Lisboa.

Para Francisco Ferreira, é preciso monitorizar os efeitos que a deposição de enxofre terá na respetiva vegetação, nos ecossistemas -- naquela área há a Reserva Natural do Estuário do Sado -, mas sobretudo, e mais importante, os efeitos a médio e longo prazo na saúde das populações.

"Por inferência indireta - face aos valores registados posteriormente nas estações -, quem estava ao pé esteve submetido durante várias horas a concentrações muito elevadas. (...) É essencial despistar se houve danos permanentes ou irreversíveis por exposição a valores elevados de dióxido de enxofre", sublinhou.

A agência Lusa pediu ao INEM - entidade indicada pela Direção-Geral da Saúde para falar sobre este caso - mais esclarecimentos sobre a matéria, mas não recebeu resposta até ao momento.

O incêndio que deflagrou na madrugada de terça-feira nos armazéns de enxofre da Sapec Agro, e que só foi considerado extinto na quinta-feira, pouco depois das 09:00, provocou ferimentos ligeiros em 20 pessoas, entre as quais 10 bombeiros e quatro crianças.