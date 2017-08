Pub

Pesado de mercadorias e veículo ligeiro colidiram junto ao cruzamento de Tolosa

Um homem morreu hoje na sequência de uma colisão entre dois veículos no Itinerário Principal (IP) 2, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, a colisão entre um pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros ocorreu ao quilómetro 162, junto ao cruzamento de Tolosa, onde o trânsito está cortado nos dois sentidos.

O alerta para o acidente foi dado às 04:55 e o trânsito foi cortado pouco depois para realização das operações de remoção do pesado, que está atravessado na estrada, ocupando os dois sentidos, disse a fonte, referindo que a vítima mortal, um homem de 30 anos, era o condutor do ligeiro de passageiros.

As operações de socorro e de remoção do pesado mobilizaram cinco viaturas e 17 operacionais das corporações de bombeiros de Nisa e de Gavião, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do hospital de Portalegre e duas viaturas e quatro militares da GNR.