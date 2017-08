Pub

Uma colisão entre um camião e três automóveis, ocorrida hoje na estrada nacional (EN) 5, na zona de Alcácer do Sal, provocou um morto e um ferido grave e obrigou ao corte temporário da via, revelaram os bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 18:18, ocorreu perto da localidade de Palma, na EN 5, entre a Marateca e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.

A mesma fonte adiantou que, além de um morto e de um ferido grave, outras duas pessoas foram assistidas no local.

Segundo a fonte do CDOS, o trânsito está cortado na EN 5, na zona do acidente, desde as 18:50.

As operações de socorro mobilizam os bombeiros de Alcácer do Sal e de Águas de Moura e a GNR, num total de 15 operacionais, apoiados por seis veículos, estando no local também a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Setúbal.