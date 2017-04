Pub

Um homem de 52 anos morreu e outras duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros numa colisão entre dois automóveis, ocorrida esta sexta-feira no concelho de Alcácer do Sal, Setúbal, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 5, na zona do Vale de Reis, freguesia de São Martinho, tendo o alerta sido dado às 14:38.

Segundo a mesma fonte, o óbito do homem foi declarado no local e os feridos foram transportados para o Serviço de Urgência Básica de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.

O corpo da vítima mortal, de acordo com a fonte do CDOS, foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Foram mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Alcácer do Sal e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, além da GNR.