Duas pessoas morreram e outra ficou ferida com gravidade na sequência de uma colisão entre dois automóveis, ocorrida hoje no Itinerário Complementar (IC) 33, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, informaram os bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 01:35, ocorreu ao quilómetro 43 do IC33, junto à aldeia de Silveiras, no concelho alentejano de Grândola.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Grândola e de Alcácer do Sal, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), GNR e a concessionária da estrada, num total de 28 operacionais, apoiados por 12 viaturas.