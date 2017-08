Pub

Acidente ocorreu esta manhã. Quatro dos feridos são graves.

Nove pessoas ficaram feridas, quatro das quais com gravidade numa colisão hoje de madrugada entre dois veículos ligeiros no IP8, no sentido Beja-Ferreira do Alentejo, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O acidente ocorreu às 05:35 no IP8 no sentido Beja-Ferreira do Alentejo causando nove feridos, cinco ligeiros e quatro graves, de acordo com o CDOS de Beja.

No local estiveram 29 operacionais, com o auxílio de 14 meios.