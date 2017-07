Pub

Sete pessoas ficaram hoje feridas, duas das quais com gravidade, na sequência de uma colisão, envolvendo quatro viaturas, em Coruche, no distrito de Santarém.

O acidente, cujo alerta foi dado pelas 11:09, ocorreu na estrada nacional (EN) 251, entre Coruche e Couço, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Um dos feridos graves foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, adiantou a mesma fonte.

Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros de Coruche e de Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, e de Mora e de Arraiolos (Évora), uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV), no total de 14 veiculos, e um helicóptero do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica).