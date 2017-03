Pub

O Silo do Porto recebeu na manhã deste sábado a apresentação de Luis Buchinho. A coleção outono-inverno 2017 brilhou no parque de estacionamento mítico do Porto.

O Presidente da República tinha confirmado a presença no Portugal Fashion, mas só nos bastidores. Mas, como vem sendo habitual Marcelo Rebelo de Sousa trocou as voltas ao protocolo, o que acabou por antecipar a hora da passagem da coleção de Nuno Baltazar.

O desfile, nem por isso correu mal, pelo contrário. Os dois corredores em que a sala estava dividida estavam encabeçados por um biombo altíssimo cor de rosa com flores impressas, em jeito de papel de parede. Sobre essa tela, uma frase atribuidas a Frida Kahlo: "I was born a bitch, I was born a painter" (Eu nasci cabra, eu nasci pintora". Das músicas escolhidas para o desfile aos acessórios escolhidos para as manequins, quase tudo remetia para o México. E a própria coleção feita de vestidos fluidos, calças largas com machos e macacões com fitas cosidas às costuras laterais, em laranja, verde e turquesas, levavam o público para esse universo.

A frase de Frida Kahlo foi reforçada por Raquel Strada e Jessica Athayde que desfilaram com pancartas onde se podia ler as palavras de ordem "Girls can't wait" e "It's my look now". Esta mini-manifestação (que já não constitui novidade em passerelle) de que Luís Borges também fez parte serviram para sustentar a escolha do criador Nuno Baltazar em apresentar uma coleção de verão. "As raparigas não podem esperar" e por isso compram "o meu estilo agora", no fundo são uma reivindicação que remete para a última revolução no sistema da moda, o já muito falado "veja agora, compre agora".

De manhã, o primeiro desfile tinha acontecido no Silo Auto, o parque de estacionamento no centro da Invicta, onde Luís Buchinho mostrou modelos na linha criativa do estilista, com sobreposições, assimetrias e materiais com acabamentos tecnológicos. Algumas peças levaram um tratamento depois de acabadas o que lhes deu aspeto de cabedal. Os padrões dividiram-se em dois grupos: os mais gráficos inspirados em imagens da Costa Vicentina e os outros mais figurativos inspirados nos elementos gráficos dos barcos.