Pub

São criados 130 postos de trabalho

Abre esta quarta-feira, em São João da Madeira, a primeira Clínica de Proximidade da José de Mello Saúde no norte de Portugal. A unidade insere-se numa "estratégia da rede CUF de reforçar a proximidade com as populações", pode ler-se em comunicado.

A Clínica CUF de São João da Madeira, "dotada da mais moderna tecnologia", resulta de um investimento de 4 milhões de euros e cria 130 postos de trabalho.

Para Salvador de Mello, presidente do conselho de administração da José de Mello Saúde, a Clínica CUF em São João da Madeira é "mais um importante passo para a estratégia de desenvolvimento e expansão da rede CUF, que prevê uma crescente aproximação às populações fora dos centros urbanos, facilitando o acesso a cuidados de saúde de excelência".

A clínica "irá funcionar em estreita articulação com o Hospital CUF Porto", integrando a rede nacional de hospitais e clínicas da CUF, que inclui 15 unidades pelo país. Disponibilizará consultas de "praticamente todas as especialidades médicas e cirúrgicas".

A marcação de consultas pode ser feita em www.saudecuf.pt/sao-joao-da-madeira.