Na próxima terça-feira o trânsito vai ser reposto

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou esta segunda-feira, em comunicado, que a circulação automóvel debaixo do viaduto na Avenida da Índia, em Alcântara, vai retomar a normalidade terça-feira.

"O tráfego automóvel debaixo do viaduto na Avenida da Índia retomará a normalidade amanhã, terça-feira, no período da manhã", refere, no comunicado, a autarquia lisboeta.

No comunicado, a câmara refere que os trabalhos de implementação de medidas suplementares de segurança vão prosseguir durante a madrugada de terça-feira.

A autarquia informa também que a circulação no tabuleiro do viaduto de Alcântara continua encerrada no sentido Avenida de Ceuta e o porto de Lisboa e que a circulação de comboios continua a processar-se com normalidade.

Na quarta-feira, foi identificado um desvio no viaduto de Alcântara, que, de acordo com o vereador do Urbanismo da Câmara de Lisboa, Manuel Salgado, estará relacionado "com o provável embate de um pesado durante a noite".