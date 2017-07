Pub

Antigo Cinema do Aeroporto era um espaço mítico para os habitantes da ilha de Santa Maria, nos Açores. Espaço foi palco de um concerto de Frank Sinatra

Ruiu grande parte do antigo Cinema do Aeroporto, um dos ícones da arquitetura americana na ilha de Santa Maria, nos Açores. O edifício foi construído pelos americanos, durante a Segunda Guerra Mundial, foi palco de grandes nomes internacionais, como Frank Sinatra.

Em fevereiro do ano passado o Conselho do Governo dos Açores anunciou a autorização da abertura de um concurso público para a adjudicação da empreitada de reabilitação do cinema do aeroporto de Santa Maria, com preço base de quatro milhões de euros e um prazo de execução de 540 dias.

"Esta obra insere-se nas políticas de salvaguarda do património histórico de Santa Maria e do património cultural da região prosseguidas pelo Governo dos Açores", assinalou na altura Isabel Rodrigues, secretária regional adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares, explicando que a reabilitação do edifício era "a concretização de um compromisso que o executivo regional assumiu" com a população" e que iria permitir dotar a ilha de um "equipamento cultural em linha com os demais existentes no arquipélago".

A responsável deixou então a promessa de dar um espaço com condições para espetáculos de teatro, dança, música, cinema e realização de conferências. Mas o cinema, que estava fechado desde 2007 por falta de condições de segurança fruto do estado de degradação em que se encontrava, acabou por ruir esta quinta-feira, sem sinais de ter sofrido qualquer tipo de intervenção.

