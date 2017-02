Pub

Agressões entre seguranças e clientes de uma discoteca aconteceram na Amadora

Cinco homens ficaram hoje feridos, um deles com gravidade, na sequência de agressões com armas brancas entre seguranças e clientes de um estabelecimento de diversão noturna na Amadora, segundo o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Fonte do Cometlis explicou à agência Lusa que os desacatos aconteceram por volta das 07:00 na zona da Venda Nova, concelho da Amadora, dos quais resultaram ferimentos em cinco seguranças do estabelecimento de diversão noturna, com idades entre os 20 e os 30 anos.

Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Amadora-Sintra, mas uma das vítimas teve de ser transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido à gravidade dos ferimentos.

A investigação passou para a Polícia Judiciária.