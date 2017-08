Pub

Donos do primeiro restaurante português distinguido com estrela Michelin nos EUA convidam pares para celebrar gastronomia portuguesa

O restaurante Adega em San Jose, na Califórnia, o primeiro restaurante português distinguido pelo guia Michelin nos EUA, vai acolher dois jantares com cinco 'chefs' de alta-cozinha nos dias 12 e 14 de setembro.

Os chefs David Costa e Jéssica Carreira, donos do Adega, convidam para participar neste evento três outros cozinheiros distinguidos com estrelas Michelin: Alexandre Silva, do restaurante Loco, em Lisboa, vencedor do programa de televisão "Top Chef"; Pedro Lemos, que tem um restaurante com o seu nome no Porto; e George Mendes, dono do Aldea e do Lupulo, em Nova Iorque.

O jantar de sete pratos será acompanhado por vinhos portugueses e tem o custo de 375 dólares por pessoa, cerca de 318 euros.

David e Jéssica inspiraram-se em eventos semelhantes que acontecem na Europa, que reúnem vários chefs numa mesma noite para levar a sua comida a uma maior audiência.

O Adega tornou-se no ano passado, um ano depois de abrir portas, o primeiro restaurante da cidade de San Jose a ser distinguido com uma estrela Michelin.

"Estava convencida, e continuo a estar, de que esta é a melhor altura para investir. A verdade é que quase não existem restaurantes portugueses na Califórnia", disse Jéssica Carreira à Lusa, na altura da inauguração.

Além da proximidade à comunidade portuguesa, o novo restaurante fica a minutos de Sillicon Valley e das suas empresas tecnológicas.

"A localização é ideal. Queremos chegar aos americanos. Portugal está na moda", disse Jéssica Carreira.

Uma parte dos fundos será doada a organização No Kid Hungry, que combate a fome entre crianças no estado da Califórnia.

O restaurante Adega, que tem uma carta de vinhos exclusivamente portugueses, foi também este ano reconhecido como um dos mais entusiasmantes restaurantes de vinhos pela revista "Wine Enthusiast".