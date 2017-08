Pub

Todas as vítimas da queda de uma árvore na Madeira foram identificadas

Das 52 pessoas feridas que deram ontem entrada no hospital do Funchal na sequência da queda de uma árvore no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, há sete que continuam internadas esta manhã, segundo informou hoje aquela unidade hospitalar.

De ontem à noite para hoje, segundo Miguel Reis, adjunto da direção clínica do Serviço Regional de Saúde da Madeira, houve nove pessoas que tiveram alta, mas continuam internados cinco adultos e duas crianças.

Ambos os menores - uma criança francesa de dois anos com traumatismo craniano e da face e outra de 14 com traumatismo abdominal fechado - estão em observação no serviço de pediatria.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Relativamente aos adultos, Miguel Reis adiantou que há "um doente de nacionalidade francesa com 51 anos que foi intervencionado pela especialidade de neurocirurgia e que se encontra internado no serviço de Medicina Intensiva, dois doentes intervencionados pela especialidade de Ortopedia e dois doentes do sexo feminino que estão internados no Serviço de Observação da Urgência, ambas com traumatismo torácico".

Todas as vítimas da queda do carvalho estão identificadas. Dos 13 mortos, oito eram do sexo feminino e cinco do sexo masculino. Tinham idades compreendidas entre os 28 e os 59 anos, com exceção da criança de um ano que chegou cadáver ao hospital, após o acidente. Dois deles tinham nacionalidade estrangeira: uma húngara de 31 anos e uma francesa de 42 anos.

"Contamos com a chegada ainda hoje de quatro elementos do Instituto de Medicina Legal para abreviar a questão das autópsias para que possamos entregar os corpos às famílias o mais rápido possível e contamos ter isso feito até sexta-feira desta semana", disse Miguel Reis.

A queda de uma árvore, um carvalho, sobranceiro aos jardins do Largo da Fonte, na freguesia do Monte, atingiu dezenas de pessoas que se concentravam naquele lugar para as festividades da Festa do Monte, em honra da padroeira da ilha, momentos antes da procissão.

A festa foi depois cancelada pelos organizadores.