Marcha tem o apoio de figuras de peso da comunidade científica do país, mas antigo conselheiro científico de Obama discorda da iniciativa

Os cientistas dos Estados Unidos da América estão a preparar uma marcha de protesto à escala nacional contra a política de Donald Trump, para o dia 22 de abril. O objetivo é sair à rua por todo o país em defesa da ciência, e contra a visão "anti-científica" do atual presidente na Casa Branca, que nega as alterações climáticas e que, ainda em janeiro, emitiu uma uma ordem que impede os funcionários da EPA, a agência nacional de proteção ambiental, e do Departamento de Agricultura, de partilharem publicamente as suas investigações, incluindo nas redes sociais.

A comunidade científica contesta esta imposição de silêncio, que considera um atentado à própria natureza da ciência.

Este domingo, culminando a semana de debates da habitual conferência anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAS), que decorreu em Boston, e num clima de grande preocupação, quase duas mil pessoas ligadas à atividade científica encheram uma das praças da cidade, a Copley Square, no que está a ser visto como um ensaio para a marcha de abril - os organizadores esperam um impacto idêntico marcha das mulheres, que há um mês, no dia em que Donald Trump iniciou funções, juntou milhões de mulheres (e homens) nas ruas de muitas cidades dos Estados Unidos contra a nova administração da Casa Branca, que continua a dividir os americanos (ver pág. 27).

Nomes de peso em favor desta luta dos cientistas não faltam. Um deles é Rush Holt, o atual presidente da influente AAAS, a maior associação de ciência do país - e do mundo -, que já deu o seu apoio formal à marcha. Outras associações, como Union of Concerned Scientists, ou a ClimateTruth.org, já manifestaram o sua adesão ao movimento, mas há quem não veja com bons olhos esta revolta pública em nome da ciência.

Uma dessas pessoas - uma voz de peso -, é o antigo conselheiro científico de Barack Obama, o físico James Gates, que discorda da iniciativa e que já se manifestou preocupado com a possibilidade de infiltração de provocadores e a possibilidade de a marcha terminar em violência.

"Penso que os cientistas têm de ter muito cuidado, em relação a colocar a marca da ciência numa iniciativa deste tipo", afirmou aos jornalistas, sublinhando que uma marcha como esta, sem um fim político específico, vai ser vista como "a ciência contra Trump", o que lhe desagrada "muitíssimo". Mas, para além deste conflito de natureza ética, James Gates receia também que a manifestação acabe em violência. "Francamente, não percebo como os organizadores desta marcha podem evitar a infiltração de provocadores, penso que não pensaram nesse perigo", afirmou, citado pelo The Guardian, entre outros.

Os organizadores, por seu lado, não estão preocupados com isso. Para eles, o que está em causa é fazer da marcha um sucesso, no sentido em que seja um marco na defesa dos valores da ciência, e da atividade científica, que assentam, entre outros, na liberdade de pensamento, de conhecimento e da sua comunicação.

"Nunca vi nada como isto em todas a minha carreira", afirma Rush Holt, referindo-se à forma como "cientistas jovens e mais velhos" se encontram "unidos na defesa da ciência", contra o consideram o desrespeito da nova administração pelo setor e os seus valores.