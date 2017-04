Pub

O Arquipélago da Madeira está a partir de hoje e até ao final da manhã de quinta-feira sob aviso amarelo da meteorologia devido à previsão de chuva, que pode chegar a ser forte e acompanhada de trovoada.

Segundo o 'site' do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para as ilhas da Madeira e de Porto Santo prevê-se precipitação por vezes forte entre as 12:00 de hoje e as 12:00 de quinta-feira. Podem ainda ocorrer trovoadas a partir de quarta-feira.

O aviso amarelo é o segundo menos grave numa escala de quatro níveis do IPMA.

Também as ilhas dos grupos oriental e central dos Açores estão sob aviso amarelo da meteorologia devido à chuva, mas só até às 10:00 de hoje (hora local, mais uma em Lisboa).

Todos os distritos de Portugal Continental encontram-se em nível verde, por isso sem avisos.