Grupo de 75 peregrinos cumpre a sua 12ª peregrinação de forma organizada

"Aqui vimos/ mãe querida/ consagrar-te o nosso amor". O verso é cantado repetidamente por aquele grupo que dá das vistas frente ao altar da Basílica de Nª Srª do Rosário, t-shirts brancas e limpas, com a cara do Papa Francisco estampada nas costas. Quem os vê assim não diria que caminham há quatro dias, a partir de Unhais da Serra, no concelho da Covilhã.

O grupo de 75 peregrinos cumpre a sua 12ª peregrinação de forma organizada. Filipe Fabião é quem comanda grupo. E esta manhã, aquele foi um momento de união entre todos, quando deram as mãos, rezaram, e depois voltaram a cantar, 200 km depois.