No aeroporto de Fiumicino, os placards das partidas dizem Leiria

Fechou o check-in para o voo papal em direção à base área de Monte Real, que parte às 14:00, 13:00 em Portugal. Viajam 110 pessoas a bordo, entre as quais 35 da comitiva do Papa, 72 jornalistas e 3 técnicos da Santa Sé.

No aeroporto de Fiumicino, os placards dizem Leiria, uma raridade. Isto porque o Sumo Pontífice irá só a Fátima, o que acontece pela segunda vez nas visitas papais. E nada foi dito à comunicação social sobre a possibilidade de o avião da Alitália aterrar em outro aeroporto que não seja a Base Aérea de Monte Real.

Francisco usará a batina habitual na visita mas, desta vez, leva uma estola criada especialmente para a peregrinação.

A primeira vez que um papa só se deslocou a Fátima aconteceu com João Paulo VI, a 13 de maio de 1967, no cinquentenário. Não terá ido a Lisboa como forma de contestação ao governo português de então, de Salazar.

Outra singularidade desta viagem é o facto de Francisco viajar como peregrino, o que acontece pela segunda vez no seu pontificado em 19 visitas. A primeira vai fazer três anos dia 24 e destinou-se à Terra Santa, Jerusalém.

Hoje viaja com uma comitiva de 35 pessoas, de onde se destacam os cardeais portugueses Saraiva Martins e Monteiro de Castro e o monsenhor Ferreira da Costa, que o acompanha em português nas cerimónias públicas do Vaticano, pela primeira vez, viajará no mesmo avião. "O Papa pediu-me que o acompanhasse a Fátima, o que faço com muita honra, tanto mais que esta é a primeira viagem sua como peregrino na Europa". E mais não quis revelar ao DN.

Além de toda a comitiva do Vaticano viajarão os dois médicos pessoais. Aos 35 juntam-se os 72 jornalistas, além de três assessores da Santa Sé.

Em Fátima, estarão presentes três chefes de Estado, oito cardeais e 135 bispos. O Papa Francisco entregará ao Santuário a Rosa de Ouro, uma distinção dos papas que Portugal recebe pela terceira vez e a segunda pessoalmente. Também Bento XVI o fez quando esteve em Fátima, há sete anos. E recebe uma peça em alabastro.