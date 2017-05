Pub

Não há vítimas a registar

Um incêndio deflagrou esta manhã numa grande superfície comercial, em Chaves. As chamas consomem nesta altura o armazém do supermercado E. Leclerc, mas não há vítimas a registar, confirmou ao DN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real.

O incêndio começou já depois de o supermercado ter aberto ao público.

Nesta altura, estão no local 24 veículos dos bombeiros e 70 operacionais.

O alerta para o incêndio, cujas causas estão por apurar, foi dado às 9:58, segundo a mesma fonte.