Mais de 300 pessoas passaram a noite no chão do aeroporto da República Dominicana

Mais de 300 pessoas que vinham para Portugal ficaram retidas no aeroporto de Punta Cana, na República Dominicana, devido a uma avaria no avião que as deveria transportar. O voo da companhia aérea Orbest com destino a Lisboa deveria ter partido na noite de quinta-feira mas tal não foi possível devido a problemas técnicos.

Os 378 passageiros, muitos deles crianças, foram obrigados a dormir no chão e passaram muitas horas sem ter nada para comer, já que à noite o aeroporto fica deserto e as lojas fecham, contou Vasco Pinho, vereador do PS em Matosinhos, ao Jornal de Notícias.

"Tivemos de dormir no chão e só agora, passadas quase nove horas desde que ficamos retidos é que o pessoal do aeroporto nos deu uma sandes e uma água (sumo para as crianças)", disse Vasco Pinho numa entrevista telefónica.

"Somos no total 387 pessoas, 97% portugueses e grande parte são crianças", explicou. O voo estava marcado para quinta-feira às 23:45 hora local, (5:45 em Lisboa) e deveria chegar às 12:15, hora de Lisboa.

"Embarcámos cerca das 21 horas (locais) e o comandante informou que um dos motores do Airbus em que iríamos viajar não funcionava", contou o vereador. "Ficamos dentro do avião cerca de duas horas e meia e depois o comandante informou que não seria possível fazer a reparação".

"Ficámos aqui retidos sem qualquer apoio", continuou Vasco Pinho, que disse ter contactado Secretaria de Estado da Comunidades Portuguesas em Lisboa para denunciar o sucedido.

O site do aeroporto de Lisboa ainda mostra que o voo 852 da Orbest, a partir de Punta Cana, chega a Lisboa às 12:15.