Ministro da Saúde diz que alteração deve atrair e fixar jovens médicos

O Centro Hospitalar do Algarve vai transformar-se em Centro Hospitalar e Universitário, uma forma de ajudar a fixar profissionais qualificados na região.

Foi hoje aprovado em Conselho de Ministros um decreto-lei que cria esta alteração de denominação do Centro Hospitalar do Algarve, "de modo a intensificar a integração das atividades de ensino superior, investigação e transmissão do conhecimento científico na prestação de cuidados de saúde".

Na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministro, o ministro da Saúde disse aos jornalistas que esta alteração pretende consolidar a valorização da região algarvia e atrair e fixar jovens médicos.

Este diploma hoje aprovado transfere também para este hospital as competências relativos ao Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul.