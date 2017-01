Pub

O presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, contesta a construção do armazém de resíduos nucleares

Esta é uma das regiões de Portugal mais próximas da central de Almaraz. Como analisa a autorização do governo espanhol para se construir ali um novo armazém de resíduos nucleares?

Surpreende-nos que não tenha sido feito, como devia, um estudo de impacto ambiental transfronteiriço, antes de uma decisão desta natureza. A acrescentar a isso, estamos a falar de uma central cuja vida útil devia ter terminado em 2010, e que tem vindo a ser prolongada. E esta decisão vem prolongar ainda mais a vida útil da central.

Pensa que isso é um dado adquirido?

Penso que esta decisão pode indiciar o prolongamento da vida útil da central nuclear, e esses são os nossos receios. O que era suposto era que a central pudesse fechar. Atendendo à sua tecnologia antiquada, representa para nós, portugueses e espanhóis, e para esta região, um perigo, porque pode haver acidentes irreversíveis em termos ambientais.

A central é um obstáculo à estratégia ambiental que tem para o seu concelho?

É um obstáculo à estratégia que temos para estes territórios, e não só para o concelho, porque temos várias parcerias, como a do Geoparque da Unesco e da Reserva da Biosfera do Parque Natural do Tejo Internacional, que é transfronteiriço. É todo um conjunto de estratégias de promoção da economia verde, e a central de Almaraz tem sido sempre um óbice quando falamos com investidores.

Houve projetos que deixaram de ser feitos por causa disso?

Não, mas quando os investidores olham para o território, esse é um ponto negativo que existe. Almaraz é um dos aspetos mais negativos que este território tem, e contra o qual vamos continuar a lutar.

De que forma vão fazer isso?

Temos feito contactos com responsáveis a nível europeu e estamos a acompanhar a situação. Este ano vamos fazer aqui um debate internacional sobre isso, com responsáveis europeus, de Portugal e Espanha. Isto não é só um problema de Idanha-a-Nova.