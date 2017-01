Pub

Rita, esfaqueada pelo ex-marido, tem isenção nas taxas moderadoras das consultas por ter ido ao Espaço Júlia, em Lisboa. Lara foi levada por duas amigas, após anos de violência sexual

Alta, elegante, bem vestida e arranjada, Rita, uma professora do ensino básico com 58 anos, de Lisboa, ainda está a ser acompanhada em tratamentos médicos por ter sido esfaqueada pelo ex-marido na jugular e numa corda vocal esquerda, em maio de 2015. Mas obteve o Estatuto de Vítima e conseguiu com isso a isenção de taxas moderadoras depois de ter sido atendida no Espaço Júlia da PSP, localizado no hospital dos Capuchos, em Lisboa.

O espaço, fundado em julho de 2015, é a central de emergência para casos de violência doméstica da polícia e dá uma resposta integrada que inclui a receção da queixa, a atribuição do Estatuto da Vítima à queixosa, o encaminhamento para apoio psicológico e os conselhos jurídicos. Por ali já passaram mulheres (90% dos casos) e homens vítimas, de todos os estratos sociais (magistradas, médicas, professoras, advogadas), homossexuais e transsexuais, imigrantes indianas, nepalesas ou paquistanesas.

"Bem hajam, são todos muito humanos aqui", disse a vítima Rita (nome alterado para proteger privacidade), na sua voz suave, com as mãos de dedos longos pousadas no regaço e uma serenidade budista. É difícil imaginá-la a ser esfaqueada em casa pelo ex-marido, e depois a fugir para a rua com o filho adulto de 30 anos atrás, também ele golpeado pelo pai várias vezes. Mas aconteceu, em maio de 2015, e foi notícia em jornais e televisões

Rita não chegou - felizmente - a ser mais um número nas estatísticas dos homicídios conjugais (numa média de 40 por ano). A professora foi uma das 600 vítimas que já foram atendidas no Espaço Júlia desde julho de 2015. Um nome que surgiu em homenagem à dona Júlia, uma idosa de 77 anos que foi decapitada pelo marido agressor depois de uma discussão ao pequeno -almoço, em 2011, na rua Luciano Cordeiro, a poucos metros do hospital dos Capuchos.

É muito mais do que uma esquadra (e nem parece uma). Nasceu de um protocolo tripartido entre a 1ª Divisão da PSP de Lisboa, o Centro Hospitalar Lisboa Central e a freguesia de Santo António. Ali, o primeiro atendimento é sempre assegurado por um ou uma agente da PSP e um/a ténico de apoio social, como explicaram ao DN o chefe João Dias, da PSP, e a técnica de apoio à vítima Inês Carrolo, diretora técnica do espaço (e que o concebeu, em conjunto com a subcomissária Aurora Dautier).

Em permanência no Espaço Júlia estão dois elementos da PSP (de uma equipa de 10 que ali prestam serviço) e três técnicos de apoio social, que estão sempre de prevenção. "A maior parte dos casos mais graves acontece em períodos noturnos e fins de semana", explica o chefe João Dias, adiantando que muitas mulheres e crianças são enviadas para ali pelas urgências dos hospitais S.José e D.Estefânia, com os quais há protocolo. Há até uma zona com brinquedos no espaço para as crianças. O Espaço tem ainda uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia, o que permite à equipa ajudar as vítimas desempregadas a encontrarem apoios.

Sofreu em silêncio 35 anos

Rita foi um caso de emergência médica naquela noite de 27 de maio de 2015. Seguiu de ambulância diretamente para o bloco operatório do hospital de São José, a esvair-se em sangue por causa do golpe na jugular e que lhe afetou as cordas vocais. Ficou sem poder falar durante muito tempo, ela que guardou silêncio sobre o que sofreu em casa uma vida inteira, 35 anos de casamento e três filhos depois. "Violência psicológica, sexual e física", contou. Desde o primeiro dia. A terra conservadora onde foi criada, a família católica e o receio de ficar com três filhos a cargo, sozinha, fizeram o resto.

Naquela noite de 27 de maio de 2015 o silêncio de uma vida foi quebrado, quando Rita abriu a porta do apartamento, um quarto andar, para se arrastar pelas escadas, com o filho de 30 anos que também tinha sido esfaqueado pelo pai. Mas antes da violência sair das quatro paredes para a rua ainda se ouviram, dentro de casa, os gritos desesperados do filho: "Ó pai porque nos estás a fazer isto?" e "Porque estás a bater na minha mãe?". "Eu não estou a bater na tua mãe, eu acabei de a matar", respondeu o homem, fora de si, desvairado de ciúmes, a gritar impropérios sobre uma relação incestuosa entre mãe e filho.

Fantasia de uma mente obsessiva e ciumenta, sem fundamento algum, como apurou o tribunal que o viria a condenar a nove anos de prisão por tentativa de homicídio da mulher e do filho. O agressor, eletromecânico no desemprego, com complexos de inferioridade em relação à mulher professora, segundo contou Rita, está em prisão preventiva mas o processo encontra-se em fase de recurso: o Ministério Público quer subir a pena para 12 anos de prisão. Dois dias antes do inferno, Rita fora festejar o seu aniversário com o marido e experimentou uma felicidade a dois que nunca tinha conhecido. "Eu costumava sempre passar o dia de anos com os meus alunos mas propus ao meu marido irmos a algum lado. Fomos ao Piodão passear. Passámos bem os três dias, ele que não andava a pé para lado nenhum, fez caminhadas e até disse que era tudo para me agradar."

Na noite de 27, Rita gelou por dentro quando o ouviu gritar, já no meio da rua, depois de ter partido as duas facas que usou nas agressões: "Não te matei no Piodão mas mato-te aqui!". Rita teve então uma revelação, como se estivesse a ler uma história de crime: "Foi aí que percebi o interesse dele pelas caminhadas..."

Os ferimentos de Rita foram suturados com 12 pontos e 29 dias no hospital, os do filho com quatro pontos. Mas não há tratamento que feche os traumas psicológicos. Rita está a ter acompanhamento psiquiátrico em consultas no hospital de São José, o filho não quis. Como o caso de Rita aconteceu em maio e o Espaço Júlia só nasceria em julho de 2015, esta vítima não veio encaminhada do S.José. Conheceu o espaço por acaso, ao regressar no dia 11 de agosto do hospital . "Atravessei a rua e vim ver o que era, porque antes era um banco. Perguntaram-me o que queria e se eu precisava de ajuda".

Tomava sedativos e era violada

O Espaço Júlia foi pensado para uma área territorial da 1ºDivisão da PSP que abrange as freguesias de Santo António, Misericórdia e Santa Maria Maior. Mas a sua equipa nunca nega ajuda a quem precisa.

Prova disso foi o apoio prestado a Lara (chamemos-lha assim), de 37 anos, licenciada em Química e quadro da Função Pública, que residia na Margem Sul quando foi levada ao espaço por amigas numa noite de julho de 2016. Essa noite foi o culminar de anos de violência, sobretudo sexual, a que foi submetida pelo ex-marido, um militar de carreira, pai dos seus dois filhos, um de 6 e outro de 8 anos.

"O primeiro episódio foi uma bofetada,quando o meu filho ainda era bebé". Lara perdoou-o. Passados dois anos, depois do segundo filho nascer, ela chamou a atenção do marido por ele não ajudar o suficiente. Foi o descalabro. "Houve mais violência física mas havia muitos jogos psicológicos e mais tarde a violência sexual. Ele chegou a violar-me várias vezes depois de eu tomar os meus calmantes para poder dormir".

A queixa foi encaminhada para a autoridade da sua zona e o inquérito prossegue. "No Espaço Júlia tenho sempre a porta aberta."

Equipa apoia vítimas em contacto feito porta a porta

O chefe Lobo, o agente Silvestre, e os técnicos Inês e Flávio fazem o acompanhamento às vítimas depois da queixa-crime

As mulheres e homens que vão apresentar queixa por violência doméstica no Espaço Júlia têm duas garantias: o seu processo é encaminhado para a investigação criminal da área de residência e terão direito a acompanhamento presencial depois da queixa apresentada. Visitas de três a sete dias, para as de risco elevado, de 30 dias para as de risco médio e de 60 dias para as de risco baixo.

O chefe António Lobo e o agente Silvestre, da Esquadra do Rato, de Policiamento de Proximidade, foram os polícias de serviço na equipa que o DN acompanhou e que incluía ainda a técnica Inês Carrolo, do Espaço Júlia, e o técnico de apoio social da junta de freguesia de Santo António, Flávio Peralta. A poucos metros dali, a equipa ia cumprimentando os habitantes da zona, uma verdadeira aldeia urbana. Chegados ao prédio, tocaram à porta e a vítima, uma mulher na faixa dos 40 anos, abriu. Só Inês Carrolo e o chefe Lobo subiram. A mulher que foram ver apresentou queixa do marido no Verão. "O companheiro saiu de casa mas continuou a fazer ameaças. Mas as coisas estão melhores agora, fiquei mesmo contente de a ver", descreveu Inês, no fim da visita, que durou uns 20 minutos.

A equipa contacta primeiro as vítimas por telefone antes de as visitar. "É para evitar problemas maiores se o agressor ainda estiver em casa", diz o agente Silvestre. "O Espaço Júlia é uma central de violência doméstica. Todas as situações na área d a1ª Divisão são encaminhadas para lá, e dali para as esquadras", descreve.

Os homens vítimas receiam mais a exposição do que as mulheres. "Muitos homens que apresentam queixas rejeitam as visitas, preferem vir ter connosco ao Espaço Júlia", conta o técnico Flávio, recordando o caso de um homem que ficou com a guarda dos filhos depois de anos de violência psicológica e agressões pela mulher. Também mais difíceis são as vítimas de culturas como a indiana, nepalesa ou paquistanesa, vindas da freguesia mais multicultural do país, Arroios. "Um mulher veio apresentar queixa e depois desistiu com medo do que fariam à família no Nepal."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.