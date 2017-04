Pub

A exploração de petróleo no Algarve, a central de Almaraz, além do aquecimento global ou da poluição, são os motivos apontados por alguns dos participantes da Marcha pelo Clima, que juntou algumas centenas de pessoas, este sábado, em Lisboa, Porto e Aljezur.

A concentração fez-se na praça do Comércio, onde se foram juntando os participantes da Marcha pelo Clima, desde cidadãos anónimos, a Organizações Não-Governamentais (ONG), partidos políticos e algumas figuras públicas.

Da Praça do Comércio, o caminho fez-se pela Rua Augusta, passou pela Praça da Figueira com destino ao Largo do Intendente.

A exploração de petróleo no Algarve ou central nuclear de Almaraz foram as causas mais apontadas pelas pessoas com quem a agência Lusa falou que motivaram a sua participação neste desfile.

"Mudar o sistema, não o clima", "salvar os oceano, não os bancos" ou "não há planeta B" são alguns das palavras que os participantes vão gritando enquanto desfilam.

Além de Lisboa, a Marcha Mundial pelo Clima realiza-se também no Porto e Aljezur, no Algarve, contra as políticas norte-americanas sobre combustíveis fósseis e contra a prospeção de petróleo na costa portuguesa.

Dezenas de associações da sociedade civil e vários políticos estão na organização da iniciativa em Portugal, como tem acontecido nos últimos anos, juntando-se a todos aqueles que, em 25 países, vão exigir novas medidas para mudar o atual paradigma de exploração de combustíveis fósseis.

Estes são responsáveis por grande parte das emissões de gases com efeito de estufa que resultam nas alterações climáticas e no aumento da frequência de fenómenos extremos, de precipitação ou de seca, de ondas de calor ou de frio.

A base da marcha internacional é a capital dos Estados Unidos, Washington, tendo como pano de fundo a condenação das políticas do Presidente norte-americano, Donald Trump, que desvalorizam a defesa do clima.

Em Portugal, o tema escolhido é a reivindicação da travagem da prospeção de petróleo e gás na costa de Aljezur e do fim dos contratos para exploração de hidrocarbonetos no país.

"Não ao furo, sim ao futuro". Centena e meia de pessoas protestam no Porto

"Vamos salvar o clima ou vamos ficar à espera?", "Mudar o sistema, não o clima", "Não ao furo, sim ao futuro" e "Empregos com dignidade, para o clima e a sociedade" eram alguns dos 'slogans' constantes dos cartazes empunhados pelos participantes, que ao princípio da tarde se concentraram na avenida dos Aliados e seguiram, depois, em marcha até à praça da Ribeira.

Em declarações à agência Lusa, Paula Sequeiros, da organização Coletivo Clima, um dos vários grupos promotores da marcha, alertou para a "contradição" do Governo português ao "assumir compromissos com as cimeiras do clima, dizendo que se comprometia a baixar as emissões de gases de efeito de estufa", ao mesmo tempo que autorizava concessões de explorações de gás e petróleo em Portugal.

"Isto não é compatível. É completamente impossível atingir esses objetivos se as concessões de exploração de gás e de petróleo não pararem de imediato. Não queremos ver nenhuma concessão, nem em terra, nem no mar", sustentou.