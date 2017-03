Pub

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) da GNR vão realizar, este ano, 140 inspeções a unidades industriais, hospitais e operadores de gestores de resíduos.

Em comunicado enviado hoje à Lusa, a CCDR-N explicou que este Plano de Fiscalização e Inspeção Ambiental arranca na sexta-feira tendo como alvos atividades de potencial incidência ambiental da região.

"Com o arranque do Plano de Fiscalização e Inspeção Ambiental, a CCDR-N, em colaboração com o SEPNA, é das primeiras instituições a responder ao desafio lançado pelo Ministério do Ambiente relativo à atuação concertada de vários organismos com competências na área da proteção ambiental", referiu.

A primeira destas 140 inspeções acontece na sexta-feira, pelas 10:30 horas, na empresa Suldouro, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, e conta com a participação do vice-presidente da CCDR-N, Ricardo Magalhães, e o tenente-coronel do SEPNA, António Ferreira.

"No final desta primeira ação promovida pela CCDR-N e SEPNA, será apresentado um balanço da atividade recente destas instituições em matéria de fiscalização e acompanhamento de incidências ambientais", acrescentou.