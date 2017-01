Pub

Os presentes do casamento foram trocados por comida e dinheiro que foram doados a instituições de caridade

Um casal de Cantanhede transformou o casamento num evento solidário. Filipe Cravo e Cindy Tabanez pediram aos convidados para doarem bens de primeira necessidade a instituições de caridade da zona ao invés de lhes oferecerem as típicas prendas de casamento.

Filipe e Cindy conseguiram recolher cerca de meia tonelada de comida e mais alguns artigos de higiene. Os bens foram entregues ao Banco Alimentar Contra a Fome de Coimbra e à Colmeia Banco de Recursos de Cantanhede, em dezembro.

"A ideia surgiu do nada. Simplesmente, pensámos que podíamos fazer algo diferente e solidário, e aí surgiu a hipótese da recolha de alimentos, ou indiretamente utilizando parte da prenda monetária para aquisição de bens alimentares", contou o casal ao Jornal de Notícias. "Desta forma, conseguimos envolver todos os convidados".

O casal, que vive na Suíça desde 2015, contou que sempre participou em campanhas de recolha de alimentos para ajudar instituições e que o casamento em novembro foi mais uma oportunidade para ajudar.

Os dois doaram ainda o dinheiro que receberam de pessoas próximas e o dinheiro previsto para pagar o grupo coral, que abdicou do pagamento para se juntar à causa.

O Banco Alimentar Contra a Fome de Coimbra agradeceu o gesto destas duas "pessoas fantásticas" pelo Facebook.

"Do nada, e com uma simplicidade e pureza no olhar conhecemos a Cindy Tabanez e o Filipe Cravo. Contaram-nos a sua história de amor e como a queriam partilhar. Tão simples, tão generosa, tão grande", diz a publicação da instituição. "A sua riqueza e felicidade estava no poder minimizar a alguém um pouco da sua fome. Há realmente Pessoas fantásticas, muito obrigada por serem como são"

"Bem hajam Cindy e Filipe e muitas felicidades para a vossa vida de casal", concluiu o texto.