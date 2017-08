Pub

Corpos estavam já em "elevado estado de decomposição"

Um casal de idosos foi encontrado sem vida dentro de uma "piscina particular", na localidade de Areias, em Ferreira do Zêzere, esta segunda-feira.

Ao que o DN apurou junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, os corpos das vítimas estavam já em "elevado estado de decomposição".

A mesma fonte referiu que "alguém ligou para o 112", não conseguindo confirmar se os cadáveres já foram retirados da piscina. A GNR esta no local à espera do Delegado de Saúde.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O CDOS de Santarém disse à Lusa que os corpos foram encontrados cerca das 13:13, aguardando-se a chegada do delegado de saúde, tendo o óbito por afogamento sido certificado por uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

Hugo Azevedo, presidente da União de Freguesias de Areias e Pias, disse à Lusa que foi um vizinho que, dado o forte odor, encontrou os corpos do casal, vestidos e virados para baixo, dentro do tanque, que não tinha muita água.

O autarca disse que o casal, ambos na casa dos 70 anos, eram vistos frequentemente pela zona, sendo que o homem ainda conduzia, suspeitando-se que possam ter morrido no passado sábado.

O terreno habitado pelo casal situa-se junto à sede da União de Freguesias, desconhecendo-se ainda se a casa foi alvo de algum assalto ou quais as causas destas mortes, acrescentou.