Para compreender verdadeiramente a campanha o público é obrigado a olhar com atenção para as imagens

A organização defensora dos direitos dos animais World for All lançou uma campanha de sensibilização para a adoção de animais com imagens que são mais do que parece à primeira vista. A campanha lançada na Índia em janeiro mostra diferentes casais e famílias em momentos afetuosos, mas o mais o importante é o que não está à vista.

O slogan da campanha é "há sempre espaço para mais um. Adote". Mas, para compreender as imagens e o sentido da ação, o público tem de observar os espaços.

Na campanha criada pelo fotógrafo Amol Jadhav e o diretor de arte Pranav Bhide, os espaços em branco entre as pessoas fazem a forma de três animais de estimação: um cão, um gato e um coelho.

A World For All tem a sua sede em Mumbai e foi nesta cidade que divulgou os cartazes. Nas redes sociais a ideia da organização tem sido muito elogiada e as imagens da campanha têm sido partilhadas.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.