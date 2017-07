Pub

Texto escrito em 1995 fora deixado dentro de uma parede como uma espécie de "cápsula do tempo"

Saíram furados os planos do australiano nascido no Zimbabué Greg Wilkison. A 15 de abril de 1995, um dia em que "chovia que se fartava" nos subúrbios de Sydney, decidiu escrever uma carta com previsões de como esperava que o mundo estivesse em 2060, bem como uma descrição do que era a sua realidade naquele momento.

Esta espécie de "cápsula do tempo", escreveu Wilkinson, era para ser lida só daí a "50 - 80 anos". Só que o plano não resultou (algo que, aliás, o próprio previra que poderia acontecer). A casa foi remodelada este ano e, nas obras, o texto foi encontrado. Publicado na semana passada nas redes sociais, está a fazer sucesso e a ser notícia em todo o mundo.

Hoje com 61 anos, Greg Wilkinson disse ao Sydney Morning Herald que ficou com "lágrimas nos olhos" quando soube que a sua missiva fora encontrada. "Quando vi a carta no Facebook, senti-me um pouco violentado, mas quando pensei melhor, é bem claro o progresso da internet nos últimos 22 anos. Sem ela, como poderiam ter-me encontrado?!"

No texto, Wilkinson começa por descrever que comprou esta sua casa em 1989 por 170 mil dólares australianos. Estava inabitável, pelo que requereu obras profundas. Foi precisamente antes de terminar uma parede numa das casas de banho que decidiu criar esta "cápsula do tempo".

De seguida, lista os preços de alguns bens de consumo, para que se compare com os preços do futuro, e descreve o panorama político australiano desse tempo.

É a partir daqui que a idade do texto se torna mais evidente: "Esta carta foi criada usando Word para Windows 5.0 num portátil 486 com 8MB de RAM e 240MB de disco", lê-se. "A impressora é uma Canon Bubble jet BJ-10sx. Este equipamento está próximo do topo de gama dos PC atualmente. Os processadores Pentium acabaram de sair, mas a Intel está a ter alguns problemas com eles".

Seguem-se as previsões. Greg esperava que, em 2060 a China fosse "semi democrática" e tivesse já assumido o estatuto de "uma superpotência económica mundial". E apesar de saber que a Austrália "não ganharia uma guerra com eles", acreditava que a convivência pacífica era possível.

Por isso, escreve Greg Wilkinson, "a Austrália será invejada por todo o mundo. É um ótimo país para viver e continuará a ser uma nação multi-cultural".

Daqui a 43 anos veremos se ele tinha razão.