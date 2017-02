Pub

Viatura estava no parque de estacionamento de um restaurante. Outras viaturas no mesmo local foram assaltadas

A viatura oficial do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, foi assaltada na quarta-feira, enquanto estava estacionada no parque de um restaurante em Coimbra, revelou o Expresso.

O governante e a respetiva comitiva estavam a almoçar quando se deu o assalto, tendo os assaltantes levado duas pastas com o computador pessoal do secretário de Estado e e do seu adjunto, dois tablets, vários discos rígidos externos e a carteira do assessor. Ao Expresso, Carlos Martins esclareceu que mão roubares documentos relativos à atividade governativa, mas que entre o que foi levado estava a tese de doutoramento, mais de 40 mil fotografias e apresentações de powerpoint.

Outras viaturas que se encontravam no mesmo local também foram assaltadas.