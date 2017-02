Pub

Um dos ocupantes foi resgatado, o outro está dado como desaparecido

Um carro de rali com duas pessoas a bordo despistou-se e caiu no rio Criz, em Mortágua, distrito de Viseu. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu confirmou ao DN que um dos ocupantes do veículo foi resgatado e já transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra, mas não se encontra em estado grave. O segundo ocupante do automóvel está, nesta altura, dado como desaparecido. Não se encontra no habitáculo do veículo.

Segundo o CDOS, o alerta para o acidente foi dado pelas 15:16. O carro despistou-se quando circulava na estrada nacional 234 e estaria, nessa altura, numa sessão de treinos. Acabou por ficar submerso.

No local, para prestar assistência, estão três corporações de bombeiros, de Mortágua, Santa Comba Dão e Viseu, além da VMER de Santa Comba Dão e duas patrulhas da GNR.

Os sete operacionais da corporação de Viseu são mergulhadores que estão a realizar buscar para tentar encontrar o desaparecido.

Em atualização