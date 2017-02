Pub

Incidente deu-se esta manhã na Figueira da Foz. Agentes e condutor da carrinha que embateu receberam tratamento hospitalar mas já tiveram alta

Uma viatura da PSP na qual seguiam três agentes foi, esta manhã, abalroada por uma carrinha de transporte urgente de medicamentos em plena ponte Edgar Cardoso, Figueira da Foz, quando estes tentavam impedir uma tentativa de suicídio. Os agentes e o condutor da carrinha receberam tratamento, mas já tiveram alta.

Os agentes da divisão da polícia da Figueira da Foz seguiam num carro-patrulha quando se aperceberam de um homem com um comportamento anormal e que dava indícios de se querer suicidar, conta fonte do comando distrital da PSP de Coimbra. Com os rotativos ligados, foram mantendo diálogo com o homem e acionaram o 112.

De repente, às 8:23, o carro, no interior do qual ainda estavam os três agentes da PSP, foi abalroado por uma carrinha de transporte urgente de medicamentos, cujo condutor alega ter ficado encadeado pelo sol.

Os agentes, com 48,56 e 57 anos, bem como o condutor da carrinha, de 36, receberam tratamento hospitalar, mas já tiveram alta.

O homem que alegadamente se queria suicidar, da zona da Serra da Boa Viagem, de 52 anos, ficou aos cuidados da família, que foi chamada pelas autoridades.