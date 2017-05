Pub

Carrinha transportava três reclusos e circulava no sentido Sintra-Lisboa

Um carro com matrícula inglesa tentou na quarta-feira intercetar uma carrinha celular que transportava reclusos do Estabelecimento Prisional de Sintra no Itinerário Complementar (IC) 19, disse hoje à Lusa fonte prisional.

Um dos dois ocupantes da viatura de alta cilindrada apontou uma arma de fogo à carrinha, que circulava no sentido Sintra-Lisboa e transportava três reclusos.

Dois detidos iam cumprir uma diligência no Campus da Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa, e o outro ia receber tratamento médico numa unidade hospitalar.

Segundo a mesma fonte, um dos guardas prisionais chegou a sacar a arma, mas não houve troca de tiros.

Foram chamados reforços - foi a PSP quem acorreu ao pedido de ajuda - e a viatura fugiu, mas foi encontrada ainda na quarta-feira, sem ocupantes.

A fonte prisional referiu haver suspeitas de a matrícula ser falsa.

A investigação está a cargo da PSP, segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A notícia foi avançada na quarta-feira pela SIC, que referiu que o carro foi encontrado em Mem Martins.