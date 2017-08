Pub

Este não é o primeiro acidente do género neste parque

A polícia da cidade de Austin, no Texas, divulgou esta quinta-feira imagens de um insólito acidente de viação que aconteceu na cidade: um carro que circulava na rua foi atingido por outro que caiu de um sétimo andar de um parque de estacionamento.

Segundo as autoridades, a condutora ultrapassou as barreiras do parque de estacionamento e acabou por cair do sétimo andar, tendo sido hospitalizada. O condutor do veículo que circulava na rua não ficou ferido.

Este não é o primeiro acidente do género neste parque. Segundo os jornais locais, um carro caiu do nono andar em setembro passado. O parque de estacionamento está agora encerrado.