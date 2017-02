Pub

Está prevista uma descida da temperatura mínima e da máxima no sábado

As miniférias de Carnaval vão ser marcadas pela nebulosidade, descida da temperatura da ordem dos 02/03 graus e chuva fraca, adiantou à Lusa a meteorologista Maria João Frade, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a especialista, as miniférias de Carnaval [entre sábado e terça-feira] vão ter nebulosidade, e chuva que vai iniciar-se, a partir de domingo, no Minho e Douro litoral, e estender-se a todo o território na segunda-feira, passando depois a regime de aguaceiros nas regiões do Norte e Centro.

"Vamos ter uma mudança de situação. Neste momento temos a influência de um anticiclone que está localizado sobre os Açores, que se estende até à Península Ibérica e está a ser responsável por poeiras provenientes do norte de África", disse.

Maria João Frade indicou que os "aguaceiros vão ser de neve acima dos 1.400 metros das terras altas do norte e centro o que significa que só deverá nevar nos pontos mais altos da Serra da Estrela e de forma pouco intensa", adiantou.

No que diz respeito às temperaturas, a meteorologista do IPMA salientou que está prevista uma descida da mínima e da máxima no sábado, no domingo não há alterações significativas, na segunda-feira sobe a mínima e na segunda-feira desce.

"Assim, as temperaturas máximas vão variar entre os 14 e os 17/18 graus Celsius nas regiões do litoral e no interior entre os 12 e os 14/15. Na Serra da Estrela não devem ultrapassar os 10. As mínimas vão variar entre 02 e 06 no interior norte e centro e no litoral entre os 08 e 12", concluiu.

Segundo o Instituto, o sotavento algarvio, o interior do Baixo Alentejo e o arquipélago da Madeira vão ser afetados até sexta-feira por poeiras provenientes do norte de África devido a uma depressão centrada na região de Marrocos, que transporta na sua circulação poeiras em suspensão.

A depressão, segundo o IPMA, deverá afetar uma vasta região desde a Tunísia até às Canárias, passando pelo sul da Península Ibérica e pelo arquipélago da Madeira.

"Esta situação está a ser responsável pelo transporte de poeiras, que vão dissipar amanhã [sexta-feira] porque vamos ficar com um fluxo mais de norte. (...) Isto significa que a partir de sábado e até terça-feira vamos ter uma situação de vento fraco, neblinas e nevoeiros que vão dissipar", salientou.