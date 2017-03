Pub

O aviso aponta para ondas até aos quatro metros na costa norte

A capitania do Porto do Funchal emitiu esta quarta-feira um aviso de agitação marítima forte para a Madeira, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

O aviso tem por base as revisões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera em vigor até às 06:00 de quinta-feira, que apontam para ondas até aos quatro metros na costa norte.

O vento será "variável fraco (7/12 quilómetros/hora) a bonançoso (13/18 quilómetros/hora", a visibilidade boa e a ondulação de 2,5 a quatro metros na costa norte e de 1,5 a 2,5 metros na costa sul, refere a autoridade marítima