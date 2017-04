Pub

Uma criança de três anos foi esta quarta-feira atacada por um cão de Fila de São Miguel, em Gafanha da Encarnação, Ílhavo.

De acordo com o Correio da Manhã, tudo terá acontecido à hora de almoço em casa do avô. O menino terá tentado entrar na casota do cão, que ladrou. Após insistência da criança, o cão acabou por atacar.

O menino sofreu ferimentos na cara e foi levado para o Hospital de Coimbra, onde vai ser submetido a uma cirurgia.

A mesma publicação diz que o cão, que nunca tinha causado quaisquer problemas, foi levado para o canil de Aveiro e será abatido nas próximas duas semanas.

