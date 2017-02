Pub

Reitor de instituto português em Roma disse numa missa no fim de semana que o anúncio da canonização estaria por dias. Reitor do santuário de Fátima garante que não

O reitor do Santuário de Fátima disse hoje não prever que haja novidades "ao longo deste ano" quanto ao processo de beatificação e canonização da irmã Lúcia nem da canonização dos beatos Jacinta e Francisco Marto.

"Não temos qualquer indicação que seja provável ou expectável que haja novidade ao longo deste ano" quanto à canonização de Jacinta e Francisco nem quanto à beatificação de Lúcia de Jesus, os videntes de Fátima, afirmou Carlos Cabecinhas numa conferência de imprensa, da equipa coordenadora do santuário da visita do papa Francisco, a 12 e 13 de maio, para os 100 anos das aparições.

O reitor e coordenador geral da visita acrescentou que o processo de Lúcia de Jesus conclui a sua "fase diocesana" na próxima segunda-feira, 13 de fevereiro e que depois seguirá para Roma.

"É um processo particularmente extenso, difícil e longo. Não é expectável que este ano haja qualquer novidade em relação ao processo da irmã Lúcia", declarou.

Já quanto ao processo de canonização dos beatos Jacinta e Francisco Marto, "tudo está dependente do milagre aprovado por Roma".

O padre Carlos Cabecinhas lembrou que "surgiram notícias sem confirmação oficial" do avanço do processo de canonização, "mas as notícias eram parciais" e ainda não há decisão.

Mais uma vez, insistiu o reitor, não há "qualquer indicação que seja provável ou expectável que haja novidade ao longo deste ano" neste caso.