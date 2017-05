Pub

Ratos alimentados com um suplemento de canela apresentaram menos gordura abdominal e melhores níveis de açúcar e gordura no sangue. Resta saber se é assim nos humanos

Se há quem polvilhe o pastel de nata com canela porque gosta do sabor, outros fazem-no porque existe a convicção que esta especiaria ajuda a diminuir o açúcar no sangue. A canela, sabe-se agora, também pode diminuir o risco de danos cardiovasculares causados por uma dieta rica em gordura. Segundo um estudo feito em ratos, é um ingrediente que ativa moléculas antioxidantes e anti-inflamatórias e ajuda a combater o armazenamento de gordura.

Durante 12 semanas, um grupo de investigadores alimentou dois grupos de ratos com uma dieta rica em gordura, sendo que um deles também recebia canela. No final desse período, aqueles que eram alimentados com a especiaria tinham menos gordura abdominal e níveis mais saudáveis de açúcar, insulina e gordura no sangue.

De acordo com os resultados preliminares do estudo, apresentados no congresso da Associação Americana do Coração, o grupo alimentado com canela apresentava, ainda, menos moléculas envolvidas no processo de armazenamento de gordura no corpo e mais moléculas antioxidantes e anti-inflamatórias, que protegem o organismo dos danos do stress. Resultados que, segundo os investigadores, têm de ser aprofundados.

Nuno Borges, membro da direção da Associação Portuguesa de Nutricionistas (APN), diz que o estudo "é interessante e promissor", mas deve ser visto com "cautela". "É preciso perceber se tem o mesmo efeito nas pessoas e quais as doses necessárias para esse efeito", afirma o nutricionista, acrescentando que "a canela é rica em compostos que podem ser interessantes", mas ainda não existem muitos estudos científicos que comprovem os seus benefícios.

A dietista Sónia Marcelo destaca que "a canela ajuda a baixar o açúcar no sangue". "É por isso que há pessoas que a colocam no pastel de nata porque gostam, mas há outras que o fazem para contrabalançar". É frequente recomendar o seu consumo na fruta, no chá, nos iogurtes naturais ou nos bolos e panquecas, enquanto substituto do açúcar. "Além de dar sabor, ajuda a evitar que o açúcar suba tão repentinamente no sangue", esclarece a autora do livro Guerra ao Açúcar.

Contactada pelo DN, Lillian Barros, nutricionista, reforça que, "há estudos que mostram que, no pastel de nata, a canela faz com que a libertação de açúcar seja mais lentificada, mais progressiva". Mas, adverte Nuno Borges, "o efeito não está completamente demonstrado e as quantidades para as quais parece haver efeitos não se colocam num pastel de nata". Por isso, alerta para um "efeito desculpabilizador, que pode ser problemático". Entre os principiais benefícios da canela, a nutricionista Lillian Barros lembra que "é sabido que ajuda a estabilizar os picos de glicemia, razão pela qual é recomendada para os pré-diabéticos, já que retarda a necessidade de medicação". Ao mesmo tempo, explica que a especiaria "estabiliza o apetite para comer doces e hidratos de carbono de absorção rápida", o que pode explicar um menor aumento de peso e menos gordura abdominal.

A canela ajuda, ainda, a acelerar o metabolismo, indica Sónia Marcelo, e facilita a digestão. "Além disso, tem propriedades antioxidantes e ajuda a diminuir o colesterol mau", acrescenta a dietista.