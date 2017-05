Pub

A campanha "Heróis do Sol Saudável" da Liga Portuguesa Contra o Cancro regressa hoje às escolas de todo o país para sensibilizar mais de meio milhão de crianças para os perigos de uma exposição solar incorreta.

O projeto, que conta com o apoio da Direção-Geral de Educação, arranca hoje na Escola Básica Adriano Correia de Oliveira, em Lisboa, e seguirá para as escolas do 1.º ciclo do ensino básico, públicas e privadas, de todo o país.

"Depois de quatro anos de sucesso desta iniciativa, pretende-se que as crianças sejam os grandes embaixadores desta causa da proteção solar e que sejam os verdadeiros 'Heróis do Sol Saudável', refere a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

Em declarações à agência Lusa, o presidente da LPCC, Vítor Veloso, explicou que o projeto "tem como intenção fazer compreender que o sol é necessário para a saúde, mas tem perigos" que é preciso prevenir.

"A prevenção primária tem de ser repetida vezes sem conta", defendeu o oncologista, adiantando que esta iniciativa, dirigida este ano a crianças dos oito aos 12 anos, pretende sensibilizar os mais pequenos para os cuidados que devem ter para evitar situações de perigo.

Vamos "lembrar-lhes que devem andar de t-shirt, usar boné, óculos escuros", e que devem colocar protetor solar, com fator entre 30 a 50, várias vezes durante o período de exposição ao sol.

Dados divulgados pela LPCC referem que 53% dos portugueses só aplicam protetor quando sentem a pele a queimar e 40% não renovam a aplicação.

A este propósito, Vítor Veloso alertou que "o protetor não serve para o dia inteiro", devendo "ser renovado pelo menos de duas ou de três em três horas".

Lembrou ainda os perigos que a exposição solar representa para as crianças, advertindo que estas não estão livres de ter cancro de pele, tendo sido já detetados alguns casos.

"Quanto mais clara e sardenta a criança for" maior é o risco, porque estas crianças "tem um fotótipo muito sensível", devendo por isso ser reduzida ao mínimo a sua exposição ao sol.

"Não se pode esquecer que as crianças até aos três anos não devem ser expostas à luz solar", principalmente "nas horas mais perigosas", entre as 11:30 às 15:30, disse Vítor Veloso.

Recordou ainda que "o efeito do sol não passa de um ano para o outro: É cumulativo" e no caso de um escaldão a situação "agrava-se muito mais".

O presidente da organização salientou que a adoção de comportamentos responsáveis "poderão evitar os 10 mil novos casos de cancro da pele que todos anos aparecem e que são uma preocupação".

Pela primeira vez, o projeto, realizado em parceria com a Garnier Ambre Solaire, terá uma semana dedicada ao sol saudável, com a realização de um 'roadshow' nacional com várias ações educativas, que pretendem alertar crianças e, através delas, professores e educadores para os perigos da exposição solar.