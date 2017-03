Pub

A origem do incêndio ainda é desconhecida

Um camião com matrícula espanhola ardeu esta quinta-feira "por completo na A3, autoestrada que liga Valença ao Porto, e causou a morte aos cerca de 35 mil pintainhos que transportava", disse hoje à Lusa fonte da GNR.

A fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo acrescentou que "a origem do incêndio é ainda desconhecida".

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado cerca das 9:52.

O incêndio deflagrou quando o pesado de mercadorias circulava na freguesia de Silva, em Valença, no sentido Norte-Sul daquela autoestrada.

Ao local compareceram os Bombeiros Voluntários de Valença, uma viatura da Brisa e a GNR, num total de nove operacionais.