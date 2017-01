Pub

Acidente ocorreu na Via Regional Interior no sentido Aeroporto Sá Carneiro/Porto

Um homem morreu hoje à tarde vítima de um acidente de viação entre duas viaturas ligeiras de mercadorias na Via Regional Interior (VRI) sentido Aeroporto Sá Carneiro/Porto, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto.

Em declarações à Lusa, fonte do CDOS do Porto disse que o alerta da ocorrência foi dado pelas 16:00 e que a colisão entre os dois carros provocou um morto do sexo masculino na VRI, junto à localidade de Leça do Balio, concelho de Matosinhos, Porto.

O trânsito esteve condicionado, mas nunca chegou a estar cortado e ao local deslocaram-se os bombeiros da Maia.

Informações avançadas anteriormente davam conta de que a vítima mortal era um trabalhador de manutenção que tinha sido atropelado na berma da autoestrada, mas tal foi negado pelo CDOS.