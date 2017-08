Pub

Zonas do Chiado, Rua Augusta e Mosteiro dos Jerónimos terão segurança reforçada, informou a autarquia este domingo

A Câmara de Lisboa está a reforçar a segurança nas zonas onde se concentra maior número de pessoas. Em comunicado avançado no site da autarquia, a Câmara informa que "está a proceder ao reforço da instalação de medidas passivas de segurança na via pública, tendo em vista melhorar a proteção em zonas com elevada afluência de pessoas".

Na mesma nota, a autarquia informa que o objetivo é "assegurar soluções compatíveis com o acesso rápido para eventuais operações de socorro, em particular por parte de bombeiros e ambulâncias".

A intervenção está a ser feita em coordenação com a PSP, na zona do Chiado, Rua Augusta e Mosteiro dos Jerónimos.

Ainda que o comunicado da Câmara de Lisboa não o refira, o reforço das medidas de segurança estará relacionado com o duplo atentado ocorrido esta semana na Catalunha, em Barcelona e na estância balnear de Cambrils. Em ambas as ocasiões, um veículo acelerou contra os transeuntes na via pública.

Nas Ramblas, em Barcelona, morreram 13 pessoas - duas das quais de nacionalidade portuguesa - e cerca de uma centena ficaram feridas. Em Cambrils, uma mulher morreu na sequência dos ferimentos.

Na sequência dos atentados na Catalunha, tanto o Governo como o Presidente da República já disseram que Portugal não elevará o nível de alerta, por não haver necessidade.