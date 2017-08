Pub

Depois dos dias escaldantes que se têm feito sentir, hoje os termómetros começam a registar valores mais baixos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, no continente nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro, que poderá persistir em alguns locais e descida de temperatura. As temperaturas vão variar entre os 23º no Porto e os 34º em Évora e Beja. Para Lisboa prevê-se temperaturas na ordem dos 28º e para Faro a rondar os 24º.

Para os Açores aguardam-se períodos de céu muito nublado com abertas e aguaceiros fracos. Ponta Delgada vai chegar aos 26º.

A Madeira, o céu vai apresentar-se com períodos de muita nebulosidade. o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) e com rajadas até 55 km/h no extremo leste da ilha da Madeira. No Funchal, os termómetros vão subir aos 28º.

Apesar disso, Portugal está hoje sujeito a um risco de exposição a radiação ultravioleta (UV) muito elevado com exceção de algumas ilhas do arquipélago dos Açores, de acordo com informação disponibilizada no 'site' do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para as regiões com risco 'muito elevado', o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.