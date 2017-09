Pub

Embarcação da Transtejo tem o certificado de navegabilidade caducado e a sua deslocação fica a cargo do comprador.

O cacilheiro Palmelense, construído há 35 anos em Alverca e com certificado de navegabilidade caducado, está à venda por 25 mil euros.

A embarcação da Transtejo, uma das que habitualmente ligava o Cais do Sodré a Cacilhas e vice-versa, terá de ser pago na íntegra com a assinatura do contrato e transferência de propriedade, informa a empresa na sua página online.

Depois de adquirido o Palmelense, cujo nome "é propriedade da Transtejo", o comprador tem um prazo máximo de 60 dias para ser retirado do local e a responsabilidade de o movimentar.

Vinte e cinco mil euros mais IVA é o preço base de licitação, reservando-se a Transtejo o direito de rejeitar as propostas pela embarcação com 29 metros de comprimento e capacidade para meio milhar de pessoas.