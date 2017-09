Pub

Animais até fugiram pela praia

Dois animais de raça bovina fugiram hoje quando estavam a ser transportados para uma feira rural em Vila do Conde, acabando por percorrer parte da cidade e causando um ferido ligeiro.

Os animais estavam a ser descarregados pela organização do evento "Portugal Rural - Feira de Atividades Agrícolas de Vila do Conde", para o local do evento, no centro da cidade, quando conseguiram escapar, dirigindo-se para diferentes zonas, criando alguns momentos de apreensão na via pública, até serem capturados.

Segundo descreveu à agência Lusa Joaquim Moreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, "as duas vacas percorrerem algumas centenas de metros na via pública, tendo uma se dirigido para junto das margens do rio Ave, atravessando para o lado da Azurara, e, a outra, para zona da praia da cidade".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O incidente aconteceu ao final da tarde, criando alguns momentos de apreensão nesta localidade balnear até que os animais fossem capturados, acabando, mesmo, por causar um ferido ligeiro e danos materiais.

"Foi uma situação complicada, sobretudo na praia, onde ainda tinha alguma gente. Um dos animais acabou por causar danos no material dos apoios de praia e ferindo, ligeiramente, uma pessoa", descreveu à Lusa o capitão dos portos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, José Marques Coelho.

A operação de captura terminou com sucesso após uma hora, com os animais a serem resgatados sem danos físicos, sobre a supervisão da veterinária municipal de Vila do Conde.

No apoio às operações, e a garantirem a segurança à população, estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e elementos da Polícia Marítima, PSP e GNR.

O evento "Portugal Rural Feira de Atividades Agrícolas de Vila do Conde" começa esta sexta-feira nos Jardins da Avenida Júlio Graça e, segundo a organização irá trazer "até à cidade as tradições da vida rural num certame que, este ano, irá destacar a temática da atividade turística e de lazer em torno das explorações agrícolas".